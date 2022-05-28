93-й день войны на юге Украины: на линии столкновения продолжались бои

Прошедшие сутки на Южном фронте на линии столкновения продолжались боевые действия.

По сообщению офицера Оперативного командования «Юг» Владислава Назарова в Facebook, противник продолжает укреплять свою оборону.

«В целях обеспечения себя строительными материалами рашистские оккупанты запустили на Херсонщине работу цементных и бетонных заводов. Также варвары ради своей обороны срывают плиты с дорог», — отметил Назаров.

Представитель ОК «Юг» также информирует, что захватчики подтянули на Херсонщину эшелон с 30-ю расконсервированными танками Т-62 50-летней давности выпуска, а также автомобильную технику, боевые бронированные машины, реактивные системы залпового огня.

За прошедшие сутки по нашим позициям враг нанёс 5 ударов вертолётами Ми-8. Пытаясь вновь атаковать наши позиции тремя вертолётами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения Назаров заметил, что эта атака была сорвана.

Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной самоликвидировались две вражеские ракеты типа «воздух – воздух». Выпущены они были из того же самолёта Су-35, который был сбит украинским истребителем Миг-29.

«Итак, кара небесная постигла и самолёт, и ракеты», — такими словами заключает эту часть сводки офицер.

«По результатам проведённых нами контратак, противник понёс потери, которые составляют: 63 рашиста и 19 единиц вражеской техники, среди которых три современных танка Т-72, ​​пять единиц другой бронированной техники и две — автомобильной, РСЗО «Град», самоходная артустановка , самолёт и шесть вертолётов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что шторм в Чёрном море вынуждает часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма, но два ракетных и три десантных корабля продолжают блокировать судоходство и угрожать нанесением ракетных ударов по территории Украины.

«В приграничье с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая. Продолжаются контрдиверсионные меры, обеспечена надёжная охрана государственной границы. Ситуация в непризнанной республике постоянно мониторится и характеризуется сосредоточением руководства на внутренних проблемах и неспособностью власти обеспечить выполнение мобилизационных задач по поддержке действий России», — добавили в ОК «Юг».

Силы обороны юга Украины выполняют задачи по назначению.

Как сообщала Одесса News, обстановка на Южном фронте остаётся напряжённой, но подконтрольной силам обороны.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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