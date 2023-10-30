В Одессе устанавливают модульные дома для переселенцев

В Одессе начато строительство первого из двух запланированных модульных городков для внутренне перемещённых лиц.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что каждый городок рассчитан на 25-30 домов. В настоящее время ведутся работы по подводу коммуникаций и установке первых 10 домов, оборудованных комплектами мебели и всем необходимым для проживания. Общая площадь каждого дома – 39 кв.м.

«Первые десять домов предоставлены нам компанией Hepi Homes и американским фондом JHCentury. Сегодня встретились с настоящим другом нашего города и Украины Амедом Ханом, представляющим этот проект. Спасибо за помощь Одессе и Украине», — сказал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Как отметил мэр Одессы, модульные городки строят для переселенцев, работающих в городской коммунальной сфере. Это станет дополнительным фактором, мотивирующим устраиваться на работу на коммунальные предприятия Одессы.

Одесса News информировала, что в Великодальницкой общине Одесского района создают модульный городок с жильём, переоборудованном из морских контейнеров.

Фото: «Одесса»

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