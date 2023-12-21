Украина получила на восстановление €150 миллионов от Евросоюза

Украина получила 150 млн. евро финансовой помощи на безвозвратной основе от Европейского Союза.

Эти средства являются частью Соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы «Поддержка быстрого восстановления Украины», сообщает пресс-служба Минфина.

«Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооружённой агрессии России, в частности, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине отмечают, что второй транш в размере 100 млн евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены как на финансирование мер по восстановлению, так и на поддержку малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2023 года Правительство Швеции утвердило передачу новой партии военной помощи Украине на общую сумму €124 млн.

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