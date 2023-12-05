Греция планирует открыть в Одессе специальный офис по восстановлению региона

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов и специальный уполномоченный Министерства иностранных дел Греческой Республики по Украине посол Спиридон Ламбридис обсудили сотрудничество между странами, в частности, вероятность открытия специального офиса по восстановлению Одесской области.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Украина заинтересована в дальнейшем усилении нашего политического диалога. Греческая Республика является важнейшим партнёром Украины в Европе. Так, 15 января 2024 года исполнится 32 года со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Грецией. Сегодня крайне актуально возобновление деятельности Межправительственной Совместной украинско-греческой Рабочей Группы по экономическому, промышленному, техническому и научному сотрудничеству, украинскую часть которой я возглавляю. Важно, что мы согласовали дату проведения следующего заседания и начали процесс подготовки. Сейчас мы ожидаем предложения греческой стороны к проекту Повестки дня. Убеждён, что это заседание станет толчком для активизации экономического сотрудничества между нашими странами», – отметил в начале встречи Немчинов.

Отмечается, что стороны обсудили особую роль города Одесса в истории Греческой Республики и готовность греческой стороны приобщиться к восстановлению памятников архитектуры и исторического центра Одессы, пострадавших во время российской агрессии.

В свою очередь, Ламбридис подчеркнул, что Греция намерена открыть в Одессе специальный офис по восстановлению Одесской области.

Также посол отметил, что Греция всячески поддерживает стремление Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме этого, он анонсировал проведение 15 февраля 2024 года в Афинах международной конференции по восстановлению Украины с привлечением греческого бизнеса.

Для справки. В 2022 году объём торговли товарами и услугами между Украиной и Грецией увеличился на 24,3% и составил 954,8 млн долл., а за 9 месяцев 2023 года товарооборот между двумя странами увеличился на 59,4% и составил 1025, 7 млн дол.

Одесса News информировала, что в августе 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили программу поддержки украинских городов и регионов, пострадавших от российской агрессии, в частности, восстановление города Одесса.

Фото: Правительственный портал

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