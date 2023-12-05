В Одесской области ликвидировали мину, которую на побережье вынесло море

У села Приморское Вилковской городской общины Одесской области украинские военные ликвидировали якорную мину, которую на побережье вынесло штормовое море.

Об этом Военно-Морские Силы Вооружённых Сил сообщают в Facebook.

«Профессиональными действиями подразделения противоминной борьбы ВМС ВС Украины опасная находка была оперативно обезврежена путём контролируемого подрыва», — говорится в сообщении.

В ВМС напомнили, что побережье и прибрежные воды Чёрного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

Как сообщала Одесса News, в ноябре подразделение ВМС ВСУ уничтожило очередную противокорабельную мину, вынесенную морем к берегам Одесской области.

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