В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Гурзу, светлая ему память

Одесская область потеряла ещё одного защитника — на российско-украинской войне погиб уроженец села Кохановка Подольского района Анатолий Гурзу.
Об этом сообщил в Facebook городской голова Ананьева Юрий Тищенко.
Погибший был старшим водителем 88-го отдельного десантно-штурмового батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.
Герой погиб 19 октября во время вражеских артиллерийских обстрелов по населённому пункту Давыдов Брод в Херсонской области.
Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб 42-летний житель села Михайловка Одесской области, участник АТО Андрей Забайдулин.
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Фото: Юрий Тищенко/Facebook
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