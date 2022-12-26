В пламени пожара погибла женщина в Усатово Одесского района

25 декабря в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по адресу: Одесский район, станция Усатово, улица Пушкина.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар был локализован в 17:46 и в 18:19 ликвидирован на общей площади 80 м².

В результате пожара огнём была уничтожена крыша и перекрытие дома.

«На месте пожара было обнаружено тело женщины 1956 года рождения. Ущерб и причина пожара – устанавливаются».

На ликвидацию пожара приехали 3 единицы техники с 15 пожарными.

Как сообщала Одесса News, 23 декабря 2022 года произошёл пожар на одесском пляже «Дельфин», с ожогами нижних конечностей госпитализирован мужчина 1980 года рождения.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod