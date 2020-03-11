В Италии за решёткой находятся 158 украинских моряков

В Италии в пенитенциарных центрах находятся 158 граждан Украины, отбывающих наказание за перевозку нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает DW со ссылкой на МИД Украины.

«По состоянию на начало марта 2020 года в пенитенциарных центрах юга Италии как осуждённые или задержанные находятся 158 граждан Украины. Из них — 131 человек осуждены и отбывают наказание, а 27 содержатся под стражей, сообщили во вторник, 10 марта, в департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины на запрос DW», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в 2015-2018 годах на юге Италии были арестованы 161 гражданин Украины по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов. В 2019 году в Италии задержали 32 украинца, 18 освободили. В этом году уже тоже задержан один украинский моряк.



В МИД также заверили, что вопрос защиты прав задержанных и осуждённых за перевозку нелегальных мигрантов украинских моряков находится на особом и постоянном контроле министерства.

Также, по данным МИД, в Греции только в течение 2019 года задержали 36 украинских моряков, в этом — двух. В прошлом году там осудили за нелегальную перевозку мигрантов 29 моряков из Украины, а в 2020 году — девять.

DW сообщает, что с момента начала кризиса беженцев в ЕС в 2015 году украинским гражданам, ищущим работу, предлагали работать на яхтах в Средиземном море, в частности, заниматься перевозкой туристов из Турции. А уже во время прибытия в порты Италии или Греции выяснялось, что на борту яхт находились нелегальные мигранты.

Как сообщала Одесса News, в 2020 году три украинских моряка пропали в разных рейсах.