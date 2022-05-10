Труханов обратился ко всем «рассеянным и сосредоточенным» одесситам мира

Одесситы, живущие за пределами Одессы, должны рассказывать правду о том, что происходит в их родном городе.

Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, сообшает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Как говорил классик, есть два типа одесситов: рассеянные и сосредоточенные. Рассеянные живут по всему миру. Сосредоточенные находятся в Одессе. Мы часто говорим: не мы живём в Одессе, а Одесса живёт в нас», — сказал Геннадий Труханов.

Как отметил городской голова, все, кто сейчас находятся за пределами Одессы, кто считает себя одесситом и любит свой город, может и должен высказывать свою позицию.

«Это относится и к одесситам, которые живут на территории Российской Федерации. Надо рассказывать о том, что происходит у нас в городе. Будьте смелее», — подчеркнул мэр Одессы.

Геннадий Труханов также поблагодарил всех одесситов за мужество и готовность бороться за свой город.

«Одесса будет стоять. Одесса — Город-герой. Мы будем сражаться за каждую нашу улицу», — заявил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в мае мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-встречу с обербургомистром города Гайдельберг (ФРГ) профессором Эккартом Вюрцнером.

Видео: «Одесса»

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