В Одессе готовятся к Хэллоуину

Фонари из тыкв, непременные атрибуты Хэллоуина, захватили центр Одессы. Они украшают витрины большинства магазинов и ресторанов города.

Как сообщает «Думская», большое количество тыкв и «светильников Джека» из них на Новом рынке.

«Мы одесситы, у нас коммерческая жилка. Есть спрос — я и делаю, — рассказывает продавец рынка Анатолий. — В первый раз вырезал просто для себя… Сейчас уже есть постоянные заказы. Разные кафе приходят и заказывают по пять-семь штук».

Самую большую тыкву, 28 кг весом, Анатолий вырезал для своих детей. Потратил почти восемь часов на работу.

Фото: Александр Гиманов/Думская