Хозяин одесской гостиницы «Токио Стар» просит отпустить его домой

Владелец сгоревшей одесской гостиницы «Токио Стар» Вадим Чёрный 30 октября просил суд отпустить его под домашний арест.

Об этом сообщает Пушкинская.

Вчера в Одессе состоялось уже четвёртое заседание по апелляции на меру пресечения владельца гостиницы «Токио Стар» Вадима Чёрного, который пытается оспорить решение Киевского районного суда и выйти на свободу.



«Как и в предыдущие разы Чёрный заявил отводы сразу нескольким судьям, из-за чего заседание снова пришлось перенести», — говорится в сообщении.

Киевский районный суд, напомним, продлил меру пресечения для Чёрного, оставив его в СИЗО до 13 декабря. Вместе с тем подозреваемому разрешили выйти на свободу под залог в размере 53 млн грн.

По словам адвоката Чёрного Дмитрия Ягунова, они оспаривают уже не только сумму залога, но и вообще хотят, чтобы подозреваемого отпустили под домашний арест.

Другой адвокат Чёрного Артём Полищук заявил отвод судье Александру Джулаю, так как 28 августа он уже рассматривал жалобу на меру пресечения его клиенту и высказал своё мнение. Чёрный отметил, что, будучи журналистом, на своем портале «Храбро» писал о том, что Джулай — коррупционер. Также он заявил, что в бесплатном пользовании Джулая находится автомобиль «Volkswagen Touareg» от некого Андрея Русина, с которым у Чёрного личные и политические конфликты. Судья спросил, почему Чёрный не заявил об этом 28 августа, но подозреваемый сказал, что тогда был в состоянии аффекта.

Также защита Чёрного объявила отвод другому судье — Виталию Мандрику. По словам Чёрного, недавно его брат звонил невестке судьи Анне Мандрик, чтобы нанять ещё адвокатов. Анна Мандрик заявила, что в курсе дела, что, по мнению Чёрного, является признаком нарушения тайны следственных действий. Ягунов также отметил, что Мандрик отказался открывать апелляцию по двум жалобам.

В результате судьи взяли самоотвод. Джулай отметил, что статьи на «Храбро» не читал и на автомобиле не ездит, но так как у подозреваемого есть сомнения в его непредвзятости, он взял самоотвод. Мандрик поступил по примеру своего коллеги, отметив, что нарушений в своих действиях не видит.

Как сообщала Одесса News, ночью 17 августа в гостинице «Токио Стар» вспыхнул пожар, унесший жизни девяти человек, десять пострадали. В момент трагедии в здании находилось порядка 200 человек.

Владельцу гостиницы Вадиму Чёрному, совладельцу в бизнесе Сергею Дурачу объявили подозрение в нарушении правил пожарной безопасности. В числе подозреваемых выпущенная 11 октября из СИЗО администратор Ирина Паровик, скрывающийся от правоохранителей главный инженер «Токио Стар» и работница гостиницы Оксана Ежак, которая в ночь пожара работала на ресепшене.

15 октября Киевский райсуд продлил меру пресечения для Вадима Чёрного до 13 декабря, но может выйти под залог в 53 миллиона 87 тысяч гривен. Чёрный решил уменьшить сумму залога и обратился в Апелляционный суд. На трёх предыдущих заседаниях суда удовлетворить или отказать в ходатайстве Чёрному не смогли.

Фото: Пушкинская