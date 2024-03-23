LELY45 представит в Одессе свой новый альбом «Чёрный лебедь»

30 марта в Международном культурном центре «UNION LELY45 представит свой новый альбом — «Чёрный лебедь».

Каждое выступление LELY45 – это яркое событие для фанатов артистки, многие из которых ни дня не могут провести без её песен. А когда речь идет о концертной презентации нового альбома, песни из которого не только стали полномасштабными хитами, но и поселились в душах тысяч людей, интерес к событию особенный.

Приходите к 19 часам.

Стоимость билетов от 600 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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