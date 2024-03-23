Литва предоставила Украине системы для борьбы с дронами

Литва объявила о передаче Украине своих систем противодействия беспилотникам.

Об этом 22 марта сообщило министерство обороны страны.

«Литва продолжает оказывать непрерывную военную поддержку Украине, в частности, 22 марта состоялись поставки литовских систем противодействия беспилотникам», – говорится в сообщении.

Военная помощь, которую передают Украине в рамках системы национальной обороны, содержит: боеприпасы, дроны, антидроновые системы, обучение войск, ремонт тяжёлой техники и другую помощь, оказываемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

В ведомстве добавили, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины с пакетом военной помощи на сумму €200 млн на 2024–2026 годы.

Ранее Литва выделила €35 млн на закупку боеприпасов для Украины, о чём сообщила в соцсети Х премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

«Правительство Литвы выделило €35 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Вместе, что бы ни потребовалось для победы», – написала она.

Одесса News информировала о решении Финляндии безвозмездно передать Украине боевые катера, которые будут доставлены транзитом через Румынию.

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