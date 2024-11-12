Тайвань через США смог передать Украине 15 систем ПВО HAWK

Тайвань «без особой шумихи» передал Украине 15 своих устаревших систем противовоздушной обороны HAWK производства американской компании Raytheon.

Об этом говорится в материале Forbes, опубликованном 12 ноября, пишет издание ГОРДОН.

Ссылаясь на комментарий в YouTube бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, издание отмечает, что речь может идти о поставках Украине через посредничество США, которые могли произойти в 2023 году.

14 июля прошлого года The China Times со ссылкой на неназванный источник писала, что США выкупят 100 ракет класса «земля – воздух» Phase III MIM-23 HAWK, чтобы передать их Украине.

Forbes пишет, что украинские Воздушные силы могли получить не только ракеты, но и пусковые установки HAWK с радарами, которые «дополнят» системы, предоставленные ВСУ Соединёнными Штатами и Испанией. Издание обращает внимание, что каждая батарея HAWK – это не менее шести трёхракетных пусковых установок и связанных с ними радаров.

Тайвань не является «ярым сторонником военных усилий Украины», но 15 батарей HAWK – это существенная поддержка украинской ПВО, которая ежедневно работает по российским воздушным целям, отмечает Forbes. По его прикидкам, батареи из Тайваня могут составлять до трети сил ПВО Украины.

Издание подчёркивает, что HAWK не настолько хорош, как Patriot, но при этом он прост, надёжен, «очень мобилен», легко модернизируется и «отлично работает» против беспилотников, крылатых ракет и самолётов, а одна из ракет HAWK совместима с другой, более современной системой ПВО NASAMS.

Для справки. HAWK – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Максимальная дальность перехвата целей – до 40 км при максимальной высоте 18 км. На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитных ракеты MIM-23. Пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине ракетной системы HAWK Phase III Sustainment и связанных с ней элементов логистики и поддержки программы на сумму $138 млн.

В октябре 2023 года Испания передала Украине шесть установок для ЗРК Hawk и боеприпасы.

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