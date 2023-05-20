Россияне насыпали переправу к острову Джарылгач и устроили там военный полигон

Российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ 19 мая.

«По подтверждённой информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населённого пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком», – говорится в сообщении.

В Генштабе пояснили, что это сделано, чтобы использовать природоохранную территорию национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Для справки. Джарылгач – необитаемый остров в акватории Чёрного моря на юге Херсонской области. На его территории расположен Джарылгачский национальный природный парк, созданный в 2009 году. Джарылгачский залив имеет статус водно-болотных угодий международного значения.

Как сообщала Одесса News, Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобождённые населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остаётся под российской оккупацией. На захваченных территориях оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жильё украинцев российских военных.

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