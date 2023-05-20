В Саудовской Аравии Зеленский провёл встречи с главами ОАЭ, Омана и Кувейта

В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия для участия в саммите Лиги арабских государств Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с главами делегаций Объединённых Арабских Эмиратов, Султаната Оман и Государства Кувейт.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

В ходе переговоров с Вице-президентом, Вице-премьер-министром ОАЭ шейхом Мансуром бин Заидом Аль-Нахайяном Глава Украинского государства проинформировал о ситуации на фронте и отражении нашим государством полномасштабной агрессии Российской Федерации.

Отдельное внимание стороны уделили реализации украинской формулы мира и возможности присоединения к этому процессу как можно большего количества стран мира, в частности, ОАЭ.

Участники встречи обсудили вопросы о глобальной продовольственной безопасности и работе Черноморской зерновой инициативы.

Стороны договорились об обмене делегациями для достижения конкретных результатов и взаимодействия.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами.

В ходе встречи с Вице-премьер-министром по вопросам международных отношений и сотрудничества Султаната Оман, Специальным представителем Султана на международных форумах Асаадом бин Тариком Аль-Саидом обсуждён вопрос реализации украинской формулы мира. Президент отметил важность поддержки мирных усилий Украины странами региона. Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между Украиной и Оманом и возможные дальнейшие контакты.

Во время переговоров с Наследственным принцем Государства Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом Глава государства выразил признательность Кувейту за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, неоднократно засвидетельствованную в ходе голосований за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на перспективах практического взаимодействия между Украиной и Кувейтом в ряде гуманитарных вопросов. Президент поблагодарил Кувейт за поддержку Украины в энергетической сфере. Стороны договорились об усилении взаимодействия по этим направлениям.

Как сообщала Одесса News, 19 мая Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Королевство Саудовская Аравия со встречи с Наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Фото: ОПУ

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