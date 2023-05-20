Ломаченко сыграет с американцем Девином Хэйни 21 мая

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на MGM Grand Garden Arena состоится боксёрский ивент, главным событием которого станет поединок между абсолютным чемпионом мира американцем Девином Хэйни и украинским претендентом, жителем Белгород-Днестровского Одесской области Василием Ломаченко.

Как сообщает издание XSPORT, боксёры прошли процедуру взвешивания, которая состоялась за закрытыми дверьми без присутствия фанатов и представителей медиа.

Хэйни оказался слегка легче опытного соперника, показав на весах – 60,8 кг. Изначально Девин вышел с небольшим перевесом, из-за чего ему пришлось раздеться, чтобы уложиться в заданный лимит. Вес Ломаченко составил ровно 61,2 кг.

«Теперь он мой. Он мой. У него нет силы. Сегодня я почувствовал его силу. Хэйни, это сделал, потому что напуган. Он напуган. Я уверен в этом на 100%», — сказал Ломаченко о Хейни после процедуры взвещиввания

Начало поединка – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Василий Ломаченко в интервью YouTube-каналу Morning Kombat заявил, что не забывает о войне в Украине в преддверии поединка против абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Девина Хэйни.

«Очень сложно сохранять концентрацию. Каждый день я говорю об этой войне с друзьями и родными, которые остались в Украине, обсуждаю эту ситуацию. Это трудно, но я просто пытаюсь делать то, что могу, и представлять свою страну с этой стороны. Я просто пытаюсь так делать и держать это в своей голове. Я думаю, что украинцы слишком заняты, чтобы следить за этим моментом, за нашим боем. Но если украинские фанаты увидят этот поединок, то, возможно, я помогу им на час изменить свои плохие эмоции».

Как сообщала Одесса News, в своём последнем поединке Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей у Джемейна Ортиса. Эта победа стала для украинца семнадцатой в профи боксе.

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