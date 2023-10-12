Оккупанты выставили на аукцион квартиру Елены Зеленской в Ялте

Российские оккупационные власти во временно захваченном Крыму выставили на аукцион ранее «национализированную» квартиру супруги Президента Украины Елены Зеленской в Ялте, оценив её в 24,6 млн рублей.

Как сообщает Укринформ, соответствующий лот появился на российском сайте «ГИС Торги».

«Предмет торгов. Имущество, расположенное по адресу: Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501 общей начальной минимальной стоимостью 24 642 490 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок две тысячи четыреста девяносто ) рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что шаг аукциона при торгах по жилплощади 119,5 кв. м составляет 1,2 млн рублей. Подача заявок на торги завершится 26 октября, а сам аукцион состоится 30 октября.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в квартире семьи Президента Зеленского россияне решили создать «музей борьбы с нацизмом».

Как сообщала Одесса News, Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью 2022 года стала студенткой.

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