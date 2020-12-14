Презентована потенциальная визитка Одесской области в новом году

Туристической визитной карточкой Одесской области сезона-2021 может стать почти 800-километровый эногастрономический маршрут «Дорога вина и вкуса Украинской Бессарабии».

Об этом заявила национальный эксперт проекта ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине» по эногастрономическому туризму Елена Мотузенко во время онлайн-презентации маршрута, сообщает Zruchno.Travel.

По её словам, маршрут объединяет 22 участников. Это лучшие региональные производители вин и традиционных продуктов, которые имеют потенциал для получения географических указаний для своих продуктов и находятся на этом пути. Кроме того, к маршруту присоединились и представители других туристических услуг — заведения размещения, питания, этноколлективы и др. Они способствуют созданию комплексного туристическоuj предложения и представляют весь спектр культурного ландшафта региона.

«Этот маршрут может рассматриваться как отдельный туристический продукт Одесской области, который сегодня уже получил признание туристического магнита Украины. Он имеет все основания стать в следующем сезоне туристической визитной карточкой региона», — подчеркнула Елена Мотузенко.



По мнению руководителя сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиана Бен Хэлла, дороги вина и вкуса — важный инструмент экономического развития регионов, который позволяет привлечь внимание потребителей к традиционным продуктам местных производителей, выступая гарантией их качества.

«Это важный инструмент экономического развития. В 2020 году мы могли увидеть немедленный экономический эффект для некоторых участников даже несмотря на последствия пандемии COVID-19. На этом пути мы не должны забыть о географических указаниях. Это не только показатель качества и маркер того, что связано с продуктом. Это развитие сельского хозяйства как путём создания новых рабочих мест, так и сохранения традиций и продвижения региона», — отметил Кристиан Бен Хэлл.



Кстати. Проект «Geographical Indications in Ukraine/Географические указания в Украине» получил все необходимые разрешения от патрульной полиции и службы автомобильных дорог в Одесской области. Унифицированную систему обозначения разработали для маркировки маршрутов и локаций «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии» — пилотного проекта будущей системы дорог вина и вкуса в Украине. Это предложение вошло в топ-20 проектов Одесской области на правах софинансирования. Проект ЕС разработал и профинансировал изготовление и монтаж части знаков (генерализованные знаки и знаки эногастрономических дестинаций), участники «Дороги вина и вкуса» выделили средства на знаки своих локаций, а знаки маршрутного ориентирования без привязки к километражу и туристические знаки типа 5.53 (с их разработкой) в следующем году обещает профинансировать Одесская область.

«Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии» — организованный по европейским стандартам эногастрономический маршрут, который презентовали в конце 2019 года. Он гарантирует туристу, что его путешествие будет вкусным, безопасным, социально ответственным, аутентичным и экологичным.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области планируют привлекать туристов благодаря развитию гастрономического туризма.