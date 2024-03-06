Зеленский поблагодарил Грецию за восстановление культурного наследия Одессы

6 марта Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Одессе с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом обсудил помощь в восстановлении гражданской инфраструктуры, в том числе церквей, учебных заведений, объектов культурного наследия, разрушенных в результате атак Российской Федерации.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

«Абсолютное большинство мишеней России – это обычные гражданские объекты. Дома и церкви, инфраструктура и школы, университеты – всё это нужно восстанавливать. И мы сегодня говорили об этом с премьер-министром. И мы приглашаем Грецию и греческие компании к соответствующей работе», – заявил Глава государства во время общения с представителями СМИ в Одессе по результатам переговоров с Кириакосом Мицотакисом.

По убеждению Президента, такое сотрудничество придаст обеим странам новые экономические, социальные возможности и создаст рабочие места.

«Я хочу поблагодарить сегодня Грецию за готовность принять участие в восстановлении нашего культурного наследия, в частности, в Одессе, которая имеет такую связь с греческой историей и культурой. Нельзя позволить путинской ненависти уничтожить всё это – нашу Одессу, нашу страну, нашу Европу», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что только за минувшую ночь и только в пределах Одесской области силы ПВО Украины сбили 20 ударных дронов «Шахед», а всего в стране за ночь – более 30.

«К сожалению, не все были сбиты – были и попадания. Сегодня же утром по Одессе был нанесён очередной удар. И именно это – реальная сущность действий России: постоянный террор. И каждый сбитый «Шахед», каждая сбитая российская ракета, каждый уничтоженный российский военный самолёт – это спасённые жизни людей, спасённые дома, спасённая инфраструктура. Именно поэтому Украине так нужна помощь с ПВО и другим оружием», – отметил Президент.

Кроме того, Глава государства заявил, что Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения о будущих гарантиях безопасности в рамках Совместной декларации G7.

«Я надеюсь, что скоро наши команды подготовят соглашение для подписания. Мы должны зафиксировать в нём достигнутый уровень сотрудничества и поддержки на этот год, а также на следующие – именно долгосрочное сотрудничество даёт наилучшие результаты», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский сообщил, что Премьер-министр Кириакос Мицотакис подтвердил своё участие в первом саммите мира по реализации Формулы мира, который состоится в Швейцарии.

Также в ходе переговоров в узком и расширенном форматах стороны обсудили ужесточение санкций против России и её представителей, поддержку работы Международного уголовного суда и противодействие российской дезинформации.

Премьер-министр Греции со своей стороны выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате российских обстрелов Одессы 2 марта.

«Такой уровень жестокости, жертвами которой становятся мирные граждане, вызывает сильную грусть и негодование. Сегодня, когда я ездил по Одессе, был поражён, потому что, с одной стороны, это страшная картина разрушений от атак России, а с другой – это несокрушимость и смелость украинского народа», – отметил он.

Кириакос Мицотакис отметил, что в Одессе проживает греческая диаспора, с представителями которой он мог встретиться.

Глава правительства Греции добавил, что в настоящее время город является примером сопротивления российскому вторжению и оккупации.

«Моё присутствие здесь отражает уважение, которое испытывает весь свободный мир к вашему героическому народу, и одновременно подчёркивает обязанность Греции быть на стороне Украины, поддерживать стремление защитить свою землю, суверенитет и достоинство миллионов сограждан. Насилие не может нарушать международное право, признанные им границы и территориальную целостность», – подчеркнул Кириакос Мицотакис.

По его словам, в Афинах совместно с Европейским банком провели конференцию по восстановлению Украины, в которой приняли участие десятки компаний, а греческие порты превратились в важные хабы по перевозке грузов для Украины.

«И конечно, Одесщина является регионом, в котором мы прежде всего стремимся сосредоточить греческие восстановительные программы. Мы поддерживаем евроинтеграционное и евроатлантическое движение вашей страны, считая, что условия вступления Украины принесут пользу всем украинцам. Это доказывает опыт всех членов ЕС. Поэтому ваше движение в европейские структуры должно ускориться», – резюмировал Кириакос Мицотакис.

Одесса News информировала, что 6 марта 2024 года Владимир Зеленский и Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БпЛА «Шахед» в девятиэтажный жилой дом на Добровольского, 134.

Фото и видео: ОПУ

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