Директор одесской строительной компании не уплатил 8 миллионов гривен налога

За уклонение от уплаты налогов директор одесской строительной компании предстанет перед судом.

По информации Одесской областной прокуратуры, тем самым руководитель строительного предприятия нанёс более 8 млн грн ущерба государству.

«Прокуроры Одесской областной бпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия по строительству жилых и нежилых зданий, подозреваемого в умышленном уклонении от уплаты налогов в значительном размере», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что предприятие, в нарушение требований налогового законодательства, реализовало квартиры гражданам за наличные деньги без отражения в налоговой отчётности предприятия полного объёма реализованной недвижимости, что привело к непоступлению в бюджет почти 8,7 млн гривен.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования государству возмещён ущерб в полном объёме.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года правоохранителями разоблачена схема хищения с участием госслужащих средств одесского областного бюджета, предназначенных на ремонтно-строительные работы.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod