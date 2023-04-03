Жизнь продолжается: 122 маленьких одессита родились за неделю

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появилось на свет 122 малыша, среди которых три пары близнецов.

Об этом сообщается на сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 62. Также за неделю увидели свет 60 маленьких одесситок.

«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики городского роддома №5, где на свет появилось 34 младенца», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские роддома Одессы обеспечены электроэнергией, водой и теплом и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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