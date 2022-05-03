Минута молчания: в Одесской области простились с двумя воинами

К сожалению, каждый день этой ужасной войны уносит всё больше жизней наших защитников и мирных граждан. Каждый день недобрые известия получают матери и жёны по всей Украине. И Одесская область не исключение.

На прошлой неделе, по информации в Facebook Одесской епархии УПЦ, мы провожали в последний путь:

– воина Николая Котовича, отпевание которого происходило в Свято-Успенском храме города Татарбунары;

— воина Дмитрия Агаева, с которым попрощались в Свято-Георгиевском храме села Подгорное Тарутинской громады.

2 мая в Одессе в результате ракетного обстрела погиб 14-летний паренёк, который, согласно информации Офиса Генпрокуратуры, по состоянию на утро 3 мая, стал 220-м погибшим ребёнком в результате военных действий России против Украины с 24 февраля.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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