СМИ: Еврокомиссия хочет начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы

Еврокомиссия хочет рекомендовать странам – членам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой.

Об этом 3 апреля в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк, пишет издание Гордон.

По его словам, Еврокомиссия в мае планирует представить обновлённую информацию о статусе вступления в ЕС Украины, Молдовы и Грузии.

Официальный же отчёт Еврокомиссии о расширении ожидается в октябре, отметил Йозвяк.

«Так что осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии», – написал он.

Для справки. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в её Конституции. 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Евросоюз согласился весной 2023 года предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам о членстве страны в ЕС и ожидает соответствующего решения от Евросоюза.

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