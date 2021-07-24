Cпасателям удалось вовремя ликвидировать пожар на ул.Новосельского в Одессе

23 июля в 16 часов 26 минут в Службу спасения поступило сообщение, что по улице Новосельского в Одессе произошло возгорание в квартире на 3-м этаже 3-хэтажного дома.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 35 спасателей сразу выехали на тушение пожара.

«По прибытию на место вызова установлено возгорание на балконе квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, к счастью, людей в квартире не было.

Чтобы предотвратить распространение огня на крышу дома, спасатели установили автолестницу и осуществляли оттуда пролив конструкций.

«В 16:52 пожар был полностью ликвидирован на площади 30 м. кв.», — отрапортовали спасатели.

Оказалось, что причиной пожара стало короткое замыкание на балконе.

Как сообщала Одесса News, 15 июля пожарные спасли двух пожилых хозяев горевшей квартиры в доме по улице Ивана Франко, что в Киевском районе города Одессы.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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