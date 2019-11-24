Госэкоинспекция: На месте аварии танкера загрязнение выше нормы в 157 раз

Специалисты Госэкоинспеции установили превышение в 157 раз содержания нефтепродуктов в эпицентре события с участием танкера «Делфи» в Одессе.

Об этом в Facebook написал исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

«По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз», — написал Фирсов.

По его словам, инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

«Координируем действия с АМПУ (Администрация морских портов Украины — ред.), к сожалению, сейчас из-за шторма сделать можно немного — вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения», — добавил он.

И.о. главы Госэкоинспекции добавил информацию о владельце судна: «Известно, что владелец судна «Фактор групп лимитед» зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы». До этого директором и собственником числился одессит Михашонок Владимир Валерьевич, а юридический адрес был: Одесса, Лидерсовский бульвар, 19.

По данным Думской, за свою 45-летнюю жизнь танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев. Первоначально он именовался «Пялица» и принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству. После распада СССР поднял украинский флаг и был передан на баланс Ильичёвского морпорта. Потом судно приватизировали. Новым собственником стала «Одесская танкерная компания», которая начала использовать его для трансчерноморских перевозок небольших партий нефтепродуктов. Тогда же бункеровщик переименовали в «Экологию» (Ekologia).

Некоторое время он ходил под сине-жёлтым флагом, затем поменял порт приписки на Батуми и вывесил грузинское полотнище. В 2010-х его переместили в Одессу и ещё раз «украинизировали». Наконец, в 2019-м у судна снова поменялся владелец. Им стала британская фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd. «Экология» превратилась в Delfi и перепрописалась в молдавских Джурджулештах на Дунае — с молдавским же флагом.

Судно имеет и криминальную историю. Так, в феврале 2017 года танкер попался на сливе нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского. На основании материалов Госэкоинспекции Северо-Западного региона Чёрного моря было открыто уголовное производство по части 1 ст.243 УК Украины («загрязнение моря»), но дальнейшего развития это дело не получило.

В феврале 2018 года не ремонтировавшийся с советских времён танкер едва не затонул в румынских территориальных водах: образовалась течь в машинном отделении. «Делфи» подал сигнал бедствия, и его отбуксировали в Констанцу проходившие мимо суда.

С марта этого года танкер стоял в нейтральных водах возле Южного, не реагируя даже на предупреждение о ракетных стрельбах, а в начале ноября он был единственным судном, не покинувшим перекрытый военными район.

По утверждению издания, знающие люди говорят, что скорее всего, «Делфи» был задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. Бункеровщик стоял там, где его не могла (или не хотела) достать морская охрана. По ночам к судну подходили другие танкеры, перекачивавшие в его ёмкости нефтепродукты, которые впоследствии переправлялись малыми партиями на берег — на катерах, баркасах и других подобных плавсредствах.

Именно с этим связано и наличие минимального состава экипажа: 3 человека достаточно для стоянки в порту, нежелание капитана эвакуироваться, ложные заявления «компетентных» органов по поводу отсутствия незаконного и опасного для экологии груза — тех самых нефтепродуктов, которые прямо сейчас отравляют акваторию Одесского залива и выплескиваются на городские пляжи.

Напомним, ночью 22 ноября в районе городского пляжа «Дельфин» в Одессе выявлен подтопленный танкер «Делфи» (флаг Молдова), который лёг на мель. Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана.



Фото и видео: Думская