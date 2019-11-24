На планёрку мэра: Почему мёрзнут жители в новострое на Таирова в Одессе

Около 20 одесситов, живущих в ЖК «Одиссей», что на Люстдорфской дороге, 55 перекрыли улицу Краснова неподалёку от площади Толбухина, чтобы привлечь внимание к проблемам своего дома, оставшегося без отопления из-за конфликта с председателем управляющей компании.

Протестующие ходили по пешеходному переходу с плакатами «Хотим тепло в наших домах». Перекрытие длилось около часа, после чего протестующие освободили проезд.

По сообщению УСИ, в департаменте ЖКХ Одесского горсовета утверждают, что данный жилкомплекс не подключён к коммунальным теплосетям, а отапливается частной котельной.

по словам жильцов, управляющая компания «Бриз» для ЖК «Одиссей» (застройщик СМУ-11) по адресу Люстдорфская дорога, 55е и 55ж, собирала деньги с жильцов, но не перечисляла их в оплату тепла. Долг составляет 750 тысяч гривен.

«Есть возможность сделать реструктуризацию долга, но людям, по их словам, нужна помощь от местных органов власти. Сейчас первые 50 тысяч проплатила управляющая администрация, вторую часть собрали жители. Киевская администрация не подписывает документы на реструктуризацию», — говорится в сообщении.

Фото: УСИ