Врачи не смогли спасти 17-летнего парня из Сараты, подорвавшегося на гранате

Врачам не удалось спасти 17-летнего жителя посёлка Сарата Одесской области Максима Медяника, который 24 ноября потерял руку после взрыва найденной им гранаты.

Об этом сообщил родственник подростка и представитель благотворительного фонда «Добрый Самарянин» Роман Медяник на своей странице в Facebook.

«Максима уже нет с нами… Мы сделали всё, что в наших силах», — написал он 8 декабря.

Как сообщала Одесса News, вечером 24 ноября на окраине посёлка Сарата Максим Медяник получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки от взрыва под ногами неизвестного предмета. По информации Нацполиции, когда юноша шёл полем, под его ногами что-то взорвалось.