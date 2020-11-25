В Одесской области 17-летний пас скот и подорвался то ли на мине, то ли на бомбе

Вечером 24 ноября на окраине посёлка Сарата Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки от взрыва под ногами неизвестного предмета.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Одесской области.

По предварительной информации, когда юноша шёл полем, под его ногами что-то взорвалось. Что именно, определяют сотрудники взрывотехнического управления ГУ Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что пострадавший сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы.

«После того, как полицейские установят полные обстоятельства происшествия, будет решён вопрос о его правовой квалификации», = резюмируется в полицейской информации.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года во дворе частного дома в с. Дачное под Одессой взорвалась граната, которую принесли с собой молодые жители, и стали разбирать её. 5 человек пострадали.