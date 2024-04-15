В Одесской области показали спектакль о художниках, которые служат в ВСУ

В течение марта и в апреле «Лютий театр» презентовал документальное представление «Пепел мечтаний» о художниках, которые служат в ВСУ в городах Одесса, Черноморск и Раздельная.

Об этом сообщает Укринформ.

«Любой спектакль режиссёра – это его высказывание, отзыв на проблемы, которые смущают его самого. И если режиссёр неравнодушен к происходящему в обществе, его работа всегда будет резонировать в сердцах и мыслях зрителя. Для меня этот спектакль очень личный… Мне было очень важно дать голос моим друзьям, близким людям, которые прямо сейчас защищают меня своими жизнями и здоровьем», — рассказала режиссёр спектакля Галина Джикаева.

Отмечается, что донорами историй для спектакля «Пепел мечтаний» стали художники/художницы, которые находятся в рядах ВСУ. Герои и героини – художники разных профессий. Фотография, кино, драматургия, театральная педагогика, актёрство, режиссура – поле их художественных поисков до 23 февраля 2022 года.

В частности, своими историями поделились Александр Жуган, Эмма Солдатова, Нико Лапунов, Галина Лютикова, Олег Шевчук. Антонина Романова, Павел Паштет Белянский.

«Очень тяжело быть одновременно и актёром, и донором. Причём, донором для самого себя. Но это очень важный проект! Именно сейчас, когда война продолжается. Потому что сейчас нужно думать о том, какие нужно создать условия для того, чтобы после Победы художники вернулись к искусству. Украинскому искусству», – рассказал о своей работе один из актёров театра Олег Шевчук.

Показы представлений были организованы в убежищах и укрытиях в целях безопасности зрителей и актёров театра — и не зря, ведь происходили на фоне звуков сигнала воздушной тревоги, напоминавшей о контексте, в котором живут украинцы уже более 10 лет.

В ближайшее время «Лютий театр» планирует продолжить показ спектакля «Пепел мечтаний» в Одесском регионе, а в планах — гастроли по Украине.

Фото предоставлены театром.

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