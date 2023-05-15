«Моряки» уверенно обыграли гранда отечественного футбола на поле соперника

Одесский «Черноморец» уверенно обыграл одного из грандов отечественного футбола — футбольную команду «Динамо (Киев) — на поле соперника.

Как сообщает официальный сайт ФК «Черноморец», уверенность, с которой «моряки» начали игру в столице, принесла практически мгновенный успех.

«Уже на 11-й минуте «Черноморец» вёл в счёте 2:0! Оба гола были забиты головой. Сначала это сделал Ермаков после углового в исполнении Кузика, затем Демченко, получившего передачу от Бадибанги. Соперник оказался в шоке», — говорится в спортивном комментарии к матчу.

Отмечается, что ближе к перерыву динамовцы смогли наладить действия в атаке, и у них начали появляться опасные моменты, а второй тайм начался, как и первый, с двух голов, но на этот раз успеха добилось «Динамо».

«В течение двух минут Ванат и Буяльский сравняли счёт. Мячи забивались вблизи, в первом случае ассистировал Бенито, во втором – Ванат», — говорится в сообщении.

Наша команда смогла быстро вернуться в свою игру, создала несколько голевых ситуаций (Демченко, Ермаков, Алефиренко, Бадибанга) и снова вышла вперёд. Демченко, получив передачу от Алефиренко, обыграл Сидорчука и метко «выстрелил» метров с 18-ти – 3:2.

В оставшееся до конца игры время атаковали как динамовцы, так и «моряки». Близки к успеху были Ванат и Алефиренко, но счёт больше не изменился.

Как сообщала Одесса News, предыдущую встречу с одним из претендентов на чемпионство — командой футболистов «Днепра-1» — игроки ФК «Черноморец» провели на солидном уровне и выглядели достаточно уверенно в течение всей игры.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod