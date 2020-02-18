Кремль отреагировал на эскалацию на Донбассе

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего на Донбассе, после чего можно будет делать выводы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем, как делать какие-либо выводы», — заявил Песков.

По его словам, утверждения о том, что Кремль может иметь влияние на Донецк и Луганск, а также несёт ответственность за происходящее на Донбассе, являются «совершенно неправильной формулировкой». Песков также заявил, что В Кремле «не знают, что спровоцировало это столкновение» и «выражают сочувствие» в связи с «жертвами с двух сторон».

Как сообщала Одесса News, утром 18 февраля вооружённые формирования ЛНР/ДНР атаковали позиции подразделений Объединённых сил вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Вследствие боя один украинский военный погиб, четверо ранены. С противоположной стороны один погибший, пять тяжело раненых.