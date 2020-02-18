Ломаченко подтвердил бой с американцем Лопесом 30 мая

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC, уроженец Белгород-Днестровского Василий Ломаченко подтвердил проведение объединительного боя с американцем Теофимо Лопесом 30 мая в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.

Об этом боксёр сообщил в своём Instagram.

Как сообщала Одесса News, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум ранее заявлял, что поединок между его подопечным и Лопесом согласован.

Лопес в декабре прошлого года победил Ричарда Комми в бою за титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. Именно этого пояса Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира. В последнем бою Ломаченко единогласным решением судей победил Люка Кэмпбелла и выиграл вакантный чемпионский пояс WBC. В октябре WBC освободил украинца от необходимости проводить обязательную защиту титула, назначив его франчайзинговыми чемпионом организации.