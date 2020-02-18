Ломаченко подтвердил бой с американцем Лопесом 30 мая

Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC, уроженец Белгород-Днестровского Василий Ломаченко подтвердил проведение объединительного боя с американцем Теофимо Лопесом 30 мая в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден.
Об этом боксёр сообщил в своём Instagram.
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Уже официально! Промо — ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
Как сообщала Одесса News, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум ранее заявлял, что поединок между его подопечным и Лопесом согласован.
Лопес в декабре прошлого года победил Ричарда Комми в бою за титул чемпиона мира в лёгком весе по версии IBF. Именно этого пояса Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира.В последнем бою Ломаченко единогласным решением судей победил Люка Кэмпбелла и выиграл вакантный чемпионский пояс WBC. В октябре WBC освободил украинца от необходимости проводить обязательную защиту титула, назначив его франчайзинговыми чемпионом организации.