Белгород-днестровский боксёр Захареев признан лучшим на первенстве Европы-2022

Действующий чемпион мира Юрий Захареев из Белгород-Днестровского Одесской области признан лучшим боксёром молодёжного чемпионата Европы (спортсмены до 22-х лет), который прошёл в Порече (Хорватия).

Как сообщает Ukrainian Boxing Federation на своей странице в Facebook, Захареев завоевал «золото» континентального первенства в весовой категории до 71 кг.

В турнире принимали участие 216 мужчин и 103 женщины.

Всего по итогам соревнований украинская команда выиграла 10 наград — 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.

Как сообщала Одесса News, в ноябре прошлого года Захареев победил также на взрослом чемпионате мира. Тогда в финале он более чем уверенно выиграл у россиянина Вадима Мусаева. Сильнейшим на планете Юрий стал в возрасте 19 лет, установив тем самым национальный рекорд. По итогам 2021-го Захареев был признан лучшим спортсменом Одесской области.

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