Кто в Одессе 6 июля останется без света

6 июля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Февральский переулок — 1, 3, 5, 7 — С 09:00 по 19:00

2-й Февральский переулок — 1, 1А, 5, 7, 7а — С 09:00 по 19:00

Балковская улица — 123, 126, 126А — С 09:00 по 19:00

Баркасный переулок — 1, 1а, 2, 4 — С 09:00 по 19:00

Главная улица — 2, 4, 8, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 18б, 23а, 29, 13а, 17а, 14А, 22Б, 22А — С 09:00 по 19:00

Головковская улица — 21/23 — С 09:00 по 19:00

Жевахова гора — 17 — С 09:00 по 19:00

Жевахова улица — 19, 92, 94 — С 09:00 по 19:00

Закарпатская улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8а, 18, 29/1, 27А, 26а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34 — С 09:00 по 19:00

Звонкая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7а, 15, 26а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 — С 09:00 по 19:00

Кавказская улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 — С 09:00 по 19:00

Карьерная улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17А, 15а, 15Б, 16а, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 — С 09:00 по 19:00

Левитана улица — 34, 69, 71, 73, 75, 77, 79 — С 08:00 по 17:00

Люстдорфская дорога — 144/6 — С 08:00 по 17:00

Михайловская площадь — 13, 15, 19 — С 09:00 по 19:00

Михайловская улица — 15 — С 09:00 по 19:00

Навигационный переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 — С 09:00 по 19:00

Поселковая улица — 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 — С 09:00 по 17:00

Прокатная улица — 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а — С 09:00 по 19:00

Путевая улица — 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25 — С 09:00 по 17:00

Самолётная улица — 19, 19 А, 32 — С 09:00 по 17:00

Февральская улица — 1, 42Б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/6, 1а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42А, 21 — С 09:00 по 19:00

Шефская улица — 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 09:00 по 17:00.

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