Как хорошо быть дипломатом: экс-министр финансов Маркарова может стать послом в США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил на рассмотрение Президента кандидатуру нового посла Украины в США Оксану Маркарову, исходя из принципа ротации руководителей иностранных дипучреждений.

Об этом Кулеба сообщил в Facebook.

Он отметил, что нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко — классик украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял.

«Кандидатуру нового посла на рассмотрение Президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой. Процедура её оформления запущена, но традиционно занимает определённое время. Могу дать только один совет — судите о назначении по подписанному Указу Президента, а не публикациям в прессе», — отметил министр.

Он добавил, что в случае назначения Маркаровой Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности, в Госдепе, и Министерстве финансов, и в МВФ.



«О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ — это бред. Важна правда и в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы… Бывшая и успешная министр финансов по определению не может быть плохим дипломатом. Там просто должность не позволяет не быть дипломатом», — резюмировал Кулеба.

Как сообщала Одесса News, Маркарова родилась в 1976 году. Окончила Киево-Могилянскую академию и Университет Индианы (Блумингтон/США). С 1998-1999 гг.- советник по вопросам экономической политики в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital). В 2000 году проходила практику во Всемирном банке в США, работала в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии. В 2001-2003 гг. — менеджер по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund. В 2003-2015 гг. — председатель правления (президент) компании ПАО Инвестиционная компания «ІТТ-Инвест». В 2015-2016 гг. — заместитель министра финансов Украины — руководитель аппарата. С 2016 года — Правительственный уполномоченный по вопросам инвестиций. В 2016-2018 гг. — первый заместитель министра финансов Украины. С 7 июня 2018 — и.о. министра финансов Украины, с 22 ноября 2018 года — министр финансов Украины. «Успешная» министерша продержалась в должности 15 месяцев: 4 марта 2020 года постановлением Верховной рады была уволена вместе с большей частью Кабинета Министров Украины, возглавляемого Гончаруком.