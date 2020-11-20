COVID-19 в Одесской области: за сутки 613 новых случаев, 8 — летальных

За минувшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 613 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщила Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно статданным, на утро 20 ноября в Одесской области с начала пандемии зафиксировано 36 053 случая коронавируса.

Всего от этой болезни скончались 497 пациентов (за последние сутки — 8).

Выздоровели всего 8 623 (за сутки 187) пациента.

Продолжают болеть 26 933 жителя Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в Украине состоянию на 20 ноября лабораторно подтверждены 598 085 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них за сутки — 14 575, умерли 229 человек.