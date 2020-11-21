Одесский ТЮЗ раскроет «Тайну королевской мантии»

27 ноября Одесский театр юного зрителя приглашает на спектакль «Тайна королевской мантии».

В этой весёлой и поучительной сказке-карнавале для юных зрителей есть, пожалуй, всё, что так любит детвора: и музыка, и шутки, и невероятные приключения в королевском дворе, и симпатичный простой портняжка, который оказывается на деле куда смекалистее иных министров, и дружба, которая помогает героям в самых непредсказуемых ситуациях.

Ну, конечно же, есть и непременный секрет – тот самый, что значится в названии и будет раскрыт в финале – тайна королевской мантии.

А ещё неожиданно выяснится, что не только дети, но и их родители смогут из этой сказки узнать для себя кое-что любопытное.

Приходите в театр к 19:00.

Цена билетов от 100 до 150 гривен. Их можно купить здесь.