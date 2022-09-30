Почему ночью в Одессе ревела сирена

Над Одесским заливом сегодняшней ночью силами противовоздушной обороны сбиты 2 летучих камикадзе на подлёте к городу.

Об этом официально заявило Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Сообщается, что враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевской и 2 по Одесской областям.

«Над Николаевщиной три «Шахеда-136» сбиты, один атаковал админздание в областном центре и ещё один – объект критической инфраструктуры в районе. Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 28 сентября на юге Украины подразделениями ПВО ВСУ сбиты 3 беспилотных разведчика типа «Орлан-10″.

Коллаж Дарины Дмитренко

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