Одеська кіносценаристка переможною ходою прямує від конкурсу до конкурсу

Кіносценарій «Стеф» одеської письменниці Ксенії Заставської (Оксани Присяжнюк) отримав у Празі (Чехія) Міжнародну кінопремію в номінації «Кращий сценарій драми».

Про це сповіщається на сайті конкурсу.

У розмові з кореспондентом Одесса News, коментуючи нагороду, Ксенія Заставська сказала: «З одного боку — я радію перемогам, з іншого — постійно думаю, що цього сценарію не мало бути, як і цієї війни. І безперечно, те, що в світі сприймають цей сценарій, є не тільки моєю перемогою, а й всієї України».

Як повідомляла Одеса News, у вересні 2022 року Ксенія Заставська отримала дві перемоги в США — головний приз отримав кіносценарій «Стеф» та Золотий приз — кіносценарій «Актриса». Також її ім’я занесено до Зали Слави цього конкурсу і передано сценарій «Стеф» одній з американських кінокомпаній».

Більше новин у нашому Telegram-каналі: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod