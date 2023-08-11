В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кирой, светлая ему память

В июне 2023 года на фронте погиб 24-летний житель села Граденицы Беляевской городской территориальной громады в Одесской области Александр Кирой.
Об этом сообщает в Facebook Беляевский городской совет.
В пресс-службе местных властей упомянули о том, что публиковать сообщения о погибших защитниках всегда очень сложно, как и найти нужные слова, чтобы поддержать близких и знакомых павших воинов ВСУ.
«Трудно принять смерть наших защитников… Ещё труднее найти слова утешения и поддержки для родных, близких и знакомых Александра», — говорится в сообщении, где также упоминается, что оккупантам это никогда не простят и не забудут.
Похоронили героя в родном селе Граденицы.
Как сообщала Одесса News, 12 июня во время артиллерийского обстрела в городе Константиновка под Бахмутом погиб военнослужащий из Одесской области Сергей Щемлёв.
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Фото: Беляевский горсовет/Facebook.
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