Еженедельно в Ирландию прибывает более 500 украинцев в поисках убежища

Согласно последним данным Министерства юстиции Ирландии, количество прибывающих в Ирландию украинцев в среднем составляет более 500 человек в неделю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Irish times.

Так, с 1 ноября по 20 декабря в Ирландию в поисках убежища прибыли 3740 украинцев, всего за неделю прибывали от 484 до 702 украинцев. В прошлом году количество беженцев, прибывающих в Ирландию, оставалось стабильным и составляло от 2 000 до 4 000 человек ежемесячно. По данным Министерства юстиции, за временной защитой в Ирландии обратилось 102 339 украинцев.

В то же время, по данным соучредителя Украинской акции в Ирландии Анатолия Примакова, с начала полномасштабной войны РФ в Украине в Ирландии осталось около 85 000 украинцев. Многие украинские беженцы, утверждает Примаков, вернулись в Украину или уехали в другие страны.

В прошлом месяце правительство объявило, что специальный статус, предоставленный украинским беженцам, будет отменён, а проживающим в государственных учреждениях будут сокращены выплаты с 220 до 38,80 евро в неделю, хотя после того, как они покинут государственные учреждения, они будут иметь право подать заявление на получение социальной помощи.

Правительство также решило, что с конца января государственное жильё будет предоставляться новоприбывшим из страны только на срок до 90 дней.

В Министерстве по интеграции заявили, что эти изменения приведут ирландское предложение «в соответствие» с другими западноевропейскими странами, некоторые из которых не приняли на пропорциональной основе столько украинцев, сколько Ирландия. Эти изменения должны вступить в силу с 29 января, но не будут касаться украинцев, уже находящихся в Ирландии.

Как сообщала Одесса News, Правительство Израиля приняло решение о продлении помощи украинским беженцам, прибывшим в страну из-за начавшейся Россией войны против Украины.

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