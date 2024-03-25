Украинцы за два месяца приобрели новых автомобилей на 15,8 миллиарда гривен

За два месяца 2024 года украинцы потратили на покупку новых легковых автомобилей почти 15,8 млрд грн.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

По данным Укравтопрома, около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей пяти марок.

Так, автомобилей марки Toyota было приобретено на 2,7 млрд грн, Volkswagen – более чем на 1,4 млрд грн, BMW – 1,3 млрд грн, Mercedes-Benz – более чем на 1 млрд грн.

Замыкает пятёрку лидеров этого рейтинга Renault – около 973 млн. грн.

Для справки. В январе-феврале 2024 года отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых автомобилей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Одесса News информировала о росте покупок и регистрации электромобилей в Украине. Одесская область — третья в Украине по закупке мажорных авто за бюджетные деньги.

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