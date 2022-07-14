Все военные и полицейские в Украине должны сдать свои ДНК-данные

В период военного положения военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные. Нововведение связано с принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека.

Об этом рассказал в телемарафоне заместитель министра МВД Игорь Бондаренко, которого цитируют в Теlegram Министерства внутренних дел.

“Относительно обязательной регистрации есть такая норма, что на период действия военного положения отбираются образцы ДНК у военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. То есть у представителей тех профессий, среди которых мы имеем наибольшие потери в результате агрессии России”, — отметил Бондаренко.

Замминистра объяснил, что данные военнослужащих не вносятся сразу в реестр ДНК. Они хранятся в личных делах бойцов и берутся только в случае необходимости проведения экспертизы.

Для справки. 9 июля Верховная Рада приняла закон «О государственной регистрации геномной информации человека» (№4265). За принятие законодательного акта проголосовали 256 народных депутатов. Документом предусмотрено создание Электронного реестра геномной информации человека. Держателем базы определено Министерство внутренних дел.

Государственная регистрация геномной информации проводится с целью идентификации лиц, совершивших уголовные правонарушения; розыска лиц, пропавших без вести; идентификации неопознанных трупов людей, их останков и частей тела; идентификации лиц, которые по состоянию здоровья, возрасту или другим обстоятельствам не способны сообщить информацию о себе.

В законе говорится, что регистрация геномной информации может быть как обязательной государственной, так и добровольной.

В частности, обязательной государственной регистрации подлежит геномная информация лиц, совершивших общественно опасные деяния или преступления против основ национальной безопасности Украины, жизни, здоровья, воли, чести, достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности личности, собственности, общественной безопасности, сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, и к которым по решению суда применены принудительные меры медицинского характера.

Обязательная государственная регистрация геномной информации производится за счёт средств государственного бюджета.

В то же время, добровольная регистрация геномной информации проводится на платной основе. Право на добровольную государственную регистрацию геномной информации имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, предоставившие письменное согласие.

Данные из Электронного реестра геномной информации человека не подлежат обнародованию.

Как сообщала Одесса News, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека состоянием на 27 июня подтверждена гибель 41 ребёнка и 1364 взрослых, пол которых пока не определён.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.