Укрзализныця назначила дополнительные ночные поезда в одесском направлении

АО «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в «курортных» направлениях.

Об этом в Telegram сообщает компания.

В частности, назначен поезд №258/257 Львов-Одесса, который будет отправляться из Львова с 30 июля по 10 сентября по чётным числам в 17:30. Из Одессы он будет отправляться с 1 августа по 11 сентября по нечётным числам в 17:00.

Назначен поезд №242/241 Одесса-Харьков, который будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Обратно из Харькова он будет курсировать 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

Назначен поезд №246/245 Запорожье-Одесса. Он будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 4:20.

Как сообщала Одесса News, «Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир-Одесса в связи с большой популярностью маршрута.

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