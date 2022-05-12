В Одессе преображаются улицы Преображенская и Пантелеймоновская

11 мая мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал ход ремонтных работ на перекрёстке улиц Преображенской и Пнтелеймоновской.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, на сегодняшний день на перекрёстке установлены новые опоры освещения и контактной сети трамвая, частично смонтирована контактная сеть.

«Обустроено современное бетонное покрытие под укладку трамвайной инфраструктуры и смонтировано трамвайное полотно. Также смонтирован павильон первой в Одессе трамвайной остановки «Венского типа». Ведутся работы по укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Параллельно ведутся работы по благоустройству тротуаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий этапом предусмотрены укладка верхнего слоя дорожного покрытия и монтаж перлитного ограждения.

Завершающим этапом работ станет установка элементов организации дорожного движения, что позволит возобновить движение транспорта через перекрёсток.

«Война, к сожалению, притормозила темпы ремонтных работ. Но, несмотря ни на что, мы их продолжаем. Планируем закончить капремонт этого перекрёстка к середине июня и перейти к следующему этапу. Здесь нам потребуется поддержка всех участников дорожного движения и администрации «Привоза». Планируем организовать выделенные полосы для общественного транспорта и автомобилей. Аналогично будет организовано движение и по Новощепному ряду. Только вместе мы можем навести порядок и сделать движение транспорта в городе комфортным для всех его участников», — подвёл итоги инспекции Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в связи с неудовлетворительным эксплуатационным состоянием путепровода действие ограничения движения транспорта по Ивановскому мосту в Одессе продлено до 31 декабря 2022 года.

Фото и видео: «Одесса»

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