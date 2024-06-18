В одесской больнице №11 создают современное отделение кардиологии

В Одесской городской клинической больнице №11 продолжаются ремонтные работы в корпусе, где будет открыто новое кардиологическое отделение.

Создание на базе больницы центра кардиологии и кардиоревматологии обеспечит дальнейшее развитие как многопрофильного кластерного медицинского учреждения интенсивного лечения в соответствии с концепцией реформирования системы здравоохранения в Украине, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что на данный момент проведены гидроизоляция фундамента здания, замена крышного перекрытия, кровли и окон, утепление фасада, монтаж системы электроснабжения, водоснабжения и водоотвода, вентиляции, кондиционирования и противопожарной системы. Продолжаются отделочные работы фасада, укладка керамической плитки, работы по замене внутренних инженерных сетей.

«Больница №11 занимает одну из ведущих позиций по таким направлениям медицинской помощи, как общая хирургия, нейрохирургия, ортопедия и травматология. Недавно больница получила новый ангиограф, обеспечивший возможность предоставления в новом отделении кардиологической и кардиохирургической помощи с проведением высокотехнологичных вмешательств на современном уровне», — говорится в сообщении.

«Даже в условиях полномасштабной войны мы продолжаем развивать лечебные заведения города, чтобы одесситы получали качественную и современную медицинскую помощь в комфортных условиях», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года первый муниципальный ангиограф заработал в Одесской городской клинической больнице №10.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy