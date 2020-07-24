Удастся ли сегодня поднять танкер Delfi

24 июля в Одессе начали очередную попытку поднять с мели аварийное судно Delfi.

Работы проводят специалисты компании-подрядчика Smart Marine Concept , нанятой владельцем танкера Delfi.

Об этом сообщил в Facebook одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого участвует в операции.

«Корпус осматривают водолазы. Вокруг Delfi установили еще один ряд боновых заграждений, которые должны помешать разливу топлива. Из Южного пришёл буксир-нефтемусоросборщик Sea Ant, который будет устанавливать тросы, следить за безопасностью и устранять разливы», — отметил Ставницер.

По его словам, судовладелец учёл, что во время первой попытки порвался капроновый кормовой канат, поэтому сегодня будут использованы стальные тросы.

«Если хоть один порвётся, может наделать много беды — волнуемся», — отметил предприниматель.

«К Delfi, пишет Ставницер, подошли два буксира, которые попробуют поднять танкер с волнореза. Среди них — наш P&O Balqis. Он мощнее, чем буксир, участвовавший в первой попытке эвакуации Delfi — 5200 л.с. при тяговом усилии в 61 тонну. Вскоре к буксирам должен подойти катер со специалистами, которые закрепят стальные канаты. Когда оба буксира будут готовы, начнется основная часть операции — постановка на ровный киль».

В том случае, если судовладельцу не удастся поднять танкер с мели до конца текущей недели, к ликвидации последствий аварии судна должны приступить специалисты Администрации морских портов Украины.

К Delfi подхошли два буксира, которые попробуют поднять танкер с волнореза. Среди них — наш P&O Balqis. Он мощнее, чем буксир, участвовавший в первой попытке эвакуации Delfi — 5200 л.с. при тяговом усилии в 61 тонну. Вскоре к буксирам должен подойти катер со специалистами, которые закрепят стальные канаты. Когда оба буксира будут готовы, начнется основная часть операции — поднятие судна. Gepostet von P&O Maritime Ukraine am Freitag, 24. Juli 2020

23 июля АМПУ сообщил о проведении тендера на официальной площадке государственных публичных закупок Prozorro на оказание услуг по удалению танкера Delfi из акватории Одесского морского порта. Победитель аукциона должен будет поднять танкер в зависимости от гидрометеорологических условий, но не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора. Стартовая цена выполнения работ — почти 25 млн грн.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 27 июля операция переходит под контроль АМПУ. «Но не дожидаясь этой даты, мы уже согласовали с председателем ОГА в Одесской области Максимом Куцым провести в воскресенье комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации, определить событие техногенной катастрофой, чтобы дать возможность АМПУ двигаться по ускоренной процедуре и не терять времени на бюрократические процедуры», — подчеркнул Криклий.

Он добавил, что со сменой исполнителя изменится и подход — все настроены быстро убрать этот металлолом с городского пляжа.

Нардеп от партии «оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова сообщила, что объявленная стоимость тендера — 25 миллионов гривен — примерно в 2-3 раза превышает реальную стоимость работ.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря танкер Delfi, который находился в акватории порта «Южный». У побережья Одессы судно легло на мель, членов экипажа эвакуировали.

Фото и видео: Facebook\Ставницер