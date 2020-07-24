Главный санитарный врач Одесской области разрешил купаться почти везде

Качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям улучшилось – лишь на трёх пляжах области она не соответствует нормативным требованиям.

Об этом 24 июля рассказал на брифинге главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщает Укринформ.

«Специалисты областного лабораторного центра Минздрава Украины провели лабораторные исследования 93 проб морской воды в определённых контрольных точках Одесской области, в том числе около 22 пляжей Одессы. По результатам исследований, морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям возле трёх пляжей, а именно – 16-й станции Большого фонтана в Одессе и в рекреационных зонах рядом с сёлами Курортное и Балабановка Белгород-Днестровского района», – отметил Гончаров.

По его словам, исследована также морская вода в контрольных точках на санитарно-химические показатели – все пробы соответствуют гигиеническим требованиям.

Как сообщала Одесса News, Одесский горсовет запретил в начале курортного сезона водопользование на пляже «Дельфин», где продолжаются работы по поднятию с мели аварийного танкера Delfi.

По состоянию на 24 июля температура воды у побережья Одессы, по данным Метеопоста, составляет 23°С.