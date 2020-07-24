Кто в Одессе 25 июля останется без света

25 июля в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Заболотного Академика: 41А
|8:00
25 июля
|20:00
25 июля
|Заплан.
|Заболотного Академика: 18А, 20, 24, 29, 31, 33-1, 55, 332
|9:00
25 июля
|17:00
25 июля
|Заплан.
|Крымская: 67, 69, 71
|9:00
25 июля
|17:00
25 июля
|Заплан.
|Марсельская: 31
|9:00
25 июля
|17:00
25 июля
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 92, 94, 96
|8:00
25 июля
|20:00
25 июля
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90
|9:00
25 июля
|17:00
25 июля
|Заплан.