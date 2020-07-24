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Кто в Одессе 25 июля останется без света

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25 июля в связи с проведением запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам: 

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Заболотного Академика:  41А 8:00
25 июля		 20:00
25 июля		 Заплан.
Заболотного Академика:  18А, 20, 24, 29, 31, 33-1, 55, 332 9:00
25 июля		 17:00
25 июля		 Заплан.
Крымская:  67, 69, 71 9:00
25 июля		 17:00
25 июля		 Заплан.
Марсельская:  31 9:00
25 июля		 17:00
25 июля		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  92, 94, 96 8:00
25 июля		 20:00
25 июля		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  74, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 86, 88, 90 9:00
25 июля		 17:00
25 июля		 Заплан.
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